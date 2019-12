PSG : Icardi éjecté par Neymar et Mbappé ?

Dans : PSG.

Cette saison, Thomas Tuchel dispose d’un effectif pléthorique dans le secteur offensif au Paris Saint-Germain avec Neymar, Mbappé, Di Maria, Icardi, Cavani ou encore Sarabia et Draxler.

Assurément, l’entraîneur du Paris Saint-Germain va devoir se gratter la tête pour savoir quelle équipe il va aligner en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, si tout ce beau monde est disponible. Mais en réalité, la hiérarchie est extrêmement claire selon Pierre Ménès. Dans une vidéo publiée par Canal Plus, le journaliste a indiqué que selon lui, Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria avaient une énorme longueur d’avance sur les autres attaquants du PSG, y compris Mauro Icardi.

« Je pense que l’on se leurre beaucoup sur la soi-disant concurrence en attaque au PSG. Je pense que lorsque vont arriver les grands matchs du printemps, en élimination directe, la hiérarchie du PSG, elle va être très claire. Ce sera Neymar, Di Maria et Mbappé. Pour moi, Icardi dans de grands matches, tu ne peux pas t’en satisfaire, ça ne suffit pas d’avoir un mec qui ne participe pas au jeu et qui est hyper adroit dans les 16 mètres adverses. Ça paraît compliqué. Je pense surtout dans les matches à l’extérieur où le PSG subira plus et aura plus d’espace, Neymar, Di Maria et Mbappé vont s’imposer, ne serait-ce que par leur vitesse balle au pied » a indiqué Pierre Ménès, pour qui il n’y a finalement pas tant de suspense que cela concernant la hiérarchie des attaquants au Paris Saint-Germain.