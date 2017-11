PSG : Icardi convoité, l’Inter redoute un coup à la Neymar

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

S’il doit y avoir des mouvements dans le secteur offensif du Paris Saint-Germain, ce sera probablement dans le sens des départs. Surveillé par l’UEFA, le club de la capitale doit vendre pour respecter le fair-play financier.

Pourtant, l’actuel leader de Ligue 1 fait toujours l’objet de rumeurs sur le marché des transferts. Outre le dossier Alexis Sanchez, on parle désormais de la piste Mauro Icardi (24 ans) sur le site du quotidien As. Auteur de 15 buts en 14 matchs de Serie A, l’attaquant de l’Inter Milan réalise un excellent début de saison. Ce n’est pas un hasard si l’Argentin est annoncé dans le viseur du Real Madrid. Mais aussi sur les tablettes du Bayern Munich et de Chelsea.

De quoi effrayer l’Inter qui sait depuis cet été qu’une clause libératoire à 110 M€ n’est pas du tout suffisante. Pour éviter de subir un coup à la Neymar, le club milanais tenterait de prolonger Icardi de deux ans, soit jusqu’en 2023, et de multiplier sa clause par deux. A priori, cela devrait refroidir les prétendants annoncés, à commencer par le PSG qui ne pourra certainement pas se permettre une autre folie dans les mois à venir.