PSG : Icardi avec Neymar et Mbappé, un mercato de rêve !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

A la surprise générale, le Paris Saint-Germain a réalisé l’énorme coup Mauro Icardi dans la dernière ligne droite du mercato, lundi soir. Prêté avec une option d’achat s’élevant à 65 ME, l’international argentin va apporter encore un peu plus de concurrence au sein du secteur offensif parisien. Celui-ci est déjà bien fourni avec notamment Kylian Mbappé et Neymar. Ce trio, même s’il ne faut pas totalement oublier Edinson Cavani, risque de faire très mal selon Omar Da Fonseca, grand fan de son compatriote, ancien capitaine de l’Inter Milan.

« Icardi arrive à Paris, encore un Argentin. Mais surtout encore quelqu’un de la production de buteurs argentins. Il a cette spécificité de pouvoir faire bouger les filets. Il a marqué beaucoup de buts en Italie, où les défenses sont difficiles. Il a toujours su exprimer l’acte de marquer. En Argentine, il n’a pas été dans le jeu associatif. Or, en Europe, et surtout au PSG, il pourra fructifier le travail des pourvoyeurs de ballons. Di Maria, Neymar, Mbappé… Il va se sentir à l’aise. Sa qualité première, c’est d’attaquer, de mettre des coups de golfeur, et surtout de marquer des buts » s’est enflammé le consultant de beIN SPORTS, intimement persuadé que le PSG a réalisé un véritable coup de maître avec Mauro Icardi au mercato.