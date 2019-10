PSG : Icardi à Paris, un sale coup imaginé au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Prêté avec option d’achat par l’Inter Milan, Mauro Icardi réalise un début de saison satisfaisant au Paris Saint-Germain. Auteur de ses deux premiers buts dans la capitale la semaine dernière face à Galatasaray puis contre Angers, l’international argentin a les caractéristiques parfaites pour bien s’entendre avec Kylian Mbappé et Neymar sur le terrain. Pour cette raison, il y a fort à parier que Leonardo tentera de recruter définitivement Icardi en fin de saison, en levant l’option d’achat à 65 ME qui figure dans le contrat de son attaquant de 26 ans.

Seulement, la presse italienne imagine déjà un scénario bien différent pour l’avenir de Mauro Icardi. Par exemple, Calcio Mercato affirme que l’Inter Milan et la Juventus Turin pourraient tenter de jouer un sale coup au Paris Saint-Germain dans ce dossier. A la recherche d’un attaquant, l’Inter souhaite s’offrir Mario Mandzukic. Et comme l’attaquant croate est sous contrat avec la Juventus, le champion d’Italie aurait tout simplement demandé à l’Inter de rapatrier l’Argentin en fin de saison et de lui donner la priorité d’option d’achat, plutôt qu’au Paris Saint-Germain. Reste maintenant à voir si cela est possible d’un point de vue légal, suite à l’accord signé entre le PSG et l’Inter Milan en août dernier…