PSG : Icardi à Paris désigné « coup de l'été au mercato ! »

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Il y a une semaine jour pour jour, le Paris Saint-Germain annonçait dans la dernière heure du mercato estival la signature de Mauro Icardi prêté avec option d'achat par l'Inter. Un gros coup signé Leonardo, le directeur sportif du PSG ayant réussi à mener à bien cette opération alors qu'il devait également régler le cas Neymar et obtenir la signature de Keylor Navas. Ce lundi, évoquant cette signature de l'attaquant au Paris SG sur TutttoMercatoWeb, Dario Canovi estime que c'est très clairement le plus joli coup de l'été sur le marché des transferts. Et même s'il ne porte pas beaucoup Wanda dans son coeur, le célèbre agent et avocat de joueurs admet que le Paris SG a fait une excellent pioche en recrutant Mauro Icardi.

Même s'il n'apprécie pas du tout la femme et représentant de l'attaquant argentin, Dario Canovi s'incline. « Le coup de l’été ? C’est le PSG qui l’a fait avec Mauro Icardi ! (...) Je pense que l'Inter a été obligé d'agir comme il l'a fait en raison du comportement totalement fou de Wanda Nara (...) Ce qu’elle a fait est tout le contraire de ce qu’un agent devrait faire », a expliqué celui qui est notamment le représentant de Thiago Motta. En attendant, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo peuvent se frotter les mains.