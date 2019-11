PSG : Icardi a esquivé une polémique XXL au mercato

Dans : PSG.

En grande forme ces dernières semaines, Mauro Icardi fait l’unanimité au Paris Saint-Germain. Assurément, le champion de France en titre a réalisé un joli coup en le recrutant au mercato…

En effet, Leonardo a eu du flair en recrutant l’ancien capitaine de l’Inter Milan sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Car au PSG, l’Argentin semble naturellement s’imposer comme le futur au poste d’avant-centre, celui qui est appelé à faire oublier Edinson Cavani. Mais durant le mercato, Mauro Icardi avait d’autres possibilités selon sa femme et agent, Wanda Nara. L’une d’entre elles était de signer chez l’ennemi n°1 de l’Inter, à savoir… le Milan AC.

« Nous avons eu la possibilité d’emmener Mauro à Milan. Personnellement, rester à Milan aurait été un choix plus confortable, mais le PSG était la meilleure décision de sa carrière. Aller en France a été un choix difficile pour moi, mais c’était mieux pour la carrière de Mauro » a confié la femme de Mauro Icardi, certainement satisfaite des débuts de son mari au Paris Saint-Germain. Même si sur la pelouse de Dijon vendredi soir, l’Argentin n’a pas réussi à marquer de nouveau. Ce qui aurait pu permettre à son équipe d’éviter une défaite plus que gênante sur la pelouse de la lanterne rouge du championnat. Reste désormais à voir si du côté de Paris, on lèvera en fin de saison l’option d’achat à 70 ME dans le contrat de Mauro Icardi…