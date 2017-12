PSG : Ibrahimovic relance la machine à punchline sur les Français

Dans : PSG, Ligue 1.

Durant son passage au Paris Saint-Germain entre 2012 et 2016, Zlatan Ibrahimovic a toujours divisé le public de la Ligue 1. Entre les personnes qui l'adoraient pour son talent de finisseur, sachant qu'il est toujours le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale avec 156 buts, et ceux qui le critiquaient pour son comportement hautain, il n'a jamais réussi à faire l'unanimité pour lui en France. Et pourtant, l'attaquant de Manchester United estime être de la même veine que les Tricolores.

« Vous dites que je suis arrogant. Mais les Français sont réputés pour leur arrogance. Je suis exactement comme vous, vous devriez m'adorer ! », a balancé, sur Canal+, Ibrahimovic, qui relance donc une punchline pour ne pas se faire oublier par les supporters du PSG. Puisque ces derniers s’apprêtent à célébrer Cavani, en passe, ou plutôt à trois réalisations, de détrôner Zlatan en devenant le meilleur buteur de l’histoire francilienne.