PSG : Ibrahimovic fait perdre ses moyens à Cavani balance Ménès

Dans : PSG, Ligue 1.

Après l’histoire du pénalty non laissé par Neymar face à Dijon, il y a eu le match à Lyon où il est resté muet, et ce mercredi, malgré les quatre buts passés à Guingamp, Edinson Cavani n’a pas trouvé le chemin des filets.

Une disette pas franchement problématique en elle-même, mais qui étonne alors que l’Uruguayen est une machine à buts depuis le début de la saison. La perspective de battre enfin le record de buts de Zlatan Ibrahimovic sous le maillot parisien semble d’une manière assez incroyable freiner l’ancien napolitain, qui a eu ses occasions ce mercredi, mais n’a pas trouvé la faille devant un public du Parc des Princes qui n’attendait que ça.

« Au Parc, le PSG a facilement battu Guingamp dans un match peu emballant. Évidemment, sans Neymar et Mbappé, le jeu parisien perd beaucoup de sa percussion, de sa profondeur et de sa vitesse. Et puis, avec Lo Celso, Pastore, Di Maria et Draxler, c’était le gang des joyeux tripoteurs. Mais Paris est tellement fort sur coups de pied arrêtés qu’il a marqué trois buts sur quatre dans cet exercice, dont un par Deaux contre son camp. Cavani a eu beaucoup d’occasions mais semble tellement obsédé par le record d’Ibra qu’il en perd sa lucidité, même si Johnsson a aussi sa part de responsabilité dans l’échec du Matador », a souligné le consultant de Canal+, pour qui Cavani est bel et bien troublé par ce fameux but du record.