PSG : Huis-clos pour tout le monde, Maracineanu menace

Dans : PSG.

Confirmée récemment dans son poste de ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu ne laisse absolument rien passer en ce qui concerne le football, et surtout ce qu’il se déroule en tribunes.

Avec le retour des spectateurs à une jauge très modeste, le sport reprend sa place de manière très docile, mais la scène des supporters parisiens se regroupant en première période du match face à Beveren a fait couler beaucoup d’encre. Le Collectif Ultras Paris s’est excusé et a promis que l’organisation serait meilleure dans les prochaines rencontres, mais l’ancienne nageuse veille au grain et promet déjà des sanctions.

« Respecter les distances et les protocoles sanitaires est une nécessité absolue pour la santé des supporters et de tous les Français. Des décisions de huis clos pourraient être prises, conformément au droit applicable, si les mesures destinées à lutter contre la propagation du virus ne sont pas respectées lors des prochains matchs », a fait savoir le Ministère des Sports, qui regardera donc attentivement ce qu’il se passera dans les tribunes lors des prochains matchs des équipes françaises notamment. Une déclaration compréhensible étant donné le danger sanitaire d’un tel comportement, et la mauvaise image donnée à cette occasion. Mais reste à savoir si le gouvernement s’est montré aussi clair concernant les fêtes, réunions y compris politiques ou concerts qui se sont déroulés ces derniers temps, et où les règles mises en place n’ont là aussi clairement pas été respectées…