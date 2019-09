PSG : Hué et insulté, Neymar Senior dégoupille !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Que ce soit via des banderoles ou des chants très hostiles, le Parc des Princes n’a pas manqué de critiquer et plus encore le père de Neymar, samedi à l’occasion du match contre le Racing Club de Strasbourg. « 20 millions d'euros pour rejoindre Messi. Pas de putain à Paris », « Neymar Senior vend son fils à la Vila Mimosa » pouvait-on notamment lire dans les travées du Parc tandis que des « Neymar senior est une s… » ont été entonnés. Trop c’est trop pour le père de Neymar, lequel n’a pas du tout apprécié le spectacle en tribunes selon TF1.

En effet, le média affirme que Neymar Senior a tout simplement été choqué et outré par les insultes dont il a fait l’objet durant ce match entre Strasbourg et Paris. Conscient de la situation, il s’attendait à être chahuté et sifflé mais ne pensait pas que de telles insultes seraient proférées à son égard. La première chaîne précise par ailleurs que les proches de Neymar, présents au côté du père, ont également été choqués par ce qu’ils ont vu. De son côté, le n°10 du PSG a tenté d’ignorer tant bien que mal le spectacle en tribunes pour se concentrer sur le terrain. Et marquer un but sublime dans le temps additionnel pour offrir la victoire aux Parisiens…