PSG : Hervé Penot milite pour le transfert de Lewandowski au PSG

Ces derniers jours, plusieurs rumeurs envoient Robert Lewandowski au Paris Saint-Germain en cas de départ d’Edinson Cavani.

Un éventuel transfert qui emballe la majorité des observateurs, même si l’international uruguayen est très apprécié dans la capitale. Il faut dire qu’on ne remplace pas le meilleur buteur de l’histoire du PSG d’un claquement de doigts… Néanmoins, Hervé Penot estime que l’arrivée de l’international polonais serait bénéfique au PSG pour franchir un cap en Ligue des Champions. Et tant pis pour « El Matador »…

« Le PSG doit franchir un cap en Ligue des Champions. Et un joueur comme Lewandowski peut vous aider à cela. Pourquoi ? Déjà, il a les caractéristiques techniques pour jouer avec Mbappé et Neymar. De plus, Lewandowski est déjà arrivé à un très haut niveau. Pour rappel, il a porté le Borussia Dortmund en finale de la Ligue des Champions. Vraiment, j’adore Edinson Cavani mais il n’a pas autant d’expérience européenne qu’un joueur comme Lewandowsi, qui a également deux 1/2 finale de Ligue des Champions » a expliqué le journaliste de L’Equipe. Reste à savoir si le PSG se lancera dans une opération aussi délicate pendant le mercato. D’autant que le départ d’Edinson Cavani est encore loin d’être acté.