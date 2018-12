PSG : Hermel dénonce la dictature d’Al-Khelaïfi avec les médias

Dans : PSG, Ligue 1.

Le conflit entre le Paris Saint-Germain et le journal L’Equipe fait parler jusqu’en Espagne. Là-bas aussi, le boycott décidé par le club de la capitale surprend.

Rappelons que le champion de France, agacé par le traitement de L’Equipe, a carrément mis le quotidien sportif de côté après la parution d’un article sur la possible vente de Neymar ou Kylian Mbappé à cause du fair-play financier. Les journalistes sont en effet privés de conférence de presse et d’accès au Camp des Loges. Pour Frédéric Hermel, c’est bien la preuve que le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi ne respecte pas la liberté de la presse.

« Les dirigeants du PSG n’aiment que la presse qui applaudit toutes ses décisions, ils n’aiment que les journalistes qui voient le verre à moitié plein et qui ne parlent jamais du négatif, a dénoncé le chroniqueur français du quotidien As. Parmi les sujets sensibles, le problème du club avec le fameux fair-play financier est celui qui provoque le plus de nervosité au sein de l'institution. A tel point que les responsables du PSG ont débuté une guerre ouverte et dure contre L’Equipe. »

Le PSG en panique ?

« (...) Un non respect de la liberté d’informer qui a poussé, il y a cinq jours, plusieurs médias nationaux à signer une pétition en faveur de L'Equipe pour demander au PSG de laisser ses journalistes travailler normalement. La situation est très tendue et le comportement des responsables du club parisien traduit une grande peur de la décision de l’UEFA », a deviné Frédéric Hermel, qui n’a pas intérêt à se présenter au centre d’entraînement de Paris…