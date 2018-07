PSG : Hermel annonce une attaque XXL du Real pour Mbappé

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Magie de la Coupe du monde, les grands clubs européens craquent très souvent pour les joueurs en feu lors de l’événement planétaire du ballon rond.

Spécialiste du genre, le Real Madrid avait frappé fort en recrutant James Rodriguez il y a quatre ans, grâce à son statut de meilleur buteur de l’épreuve avec la Colombie. Cette fois-ci, c’est l’incroyable festival de Kylian Mbappé face à l’Argentine, avec un pénalty provoqué, un doublé et plusieurs accélérations foudroyantes, qui a mis l’eau à la bouche au géant merengue. C’est du moins le sentiment de Fred Hermel, envoyé spécial de RMC et L’Equipe auprès du Real Madrid, et pour qui le champion d’Europe va forcément craquer pour l’international français.

« Je connais un club qui vient de remporter trois Ligues des Champions de suite qui risque de revenir à la charge cet été », a annoncé le suiveur du Real, persuadé que ce Mondial, et notamment cette journée de samedi, marque aussi le passage de témoin entre les « anciens » Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, et la jeunesse du Parisien.