PSG : Henriqué viré, Monchi le remplace, le premier coup XXL de Paris ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Si Nasser Al-Khelaifi devrait survivre au cataclysme qui s'est produit mercredi soir au Parc des Princes, il semble que du côté du Qatar on soit déjà prêt à couper la tête d'Antero Henrique, ouvertement accusé de ne pas avoir réussi à renforcer le Paris Saint-Germain lors des récents marchés des transferts. Et pour le remplacer, si Arsène Wenger a longtemps été cité, le nom de Monchi est désormais revenu tout en haut de la liste, d'autant plus que ce dernier a quitté cette semaine l'AS Rome.

Alors, dans un scénario idéal, Dominique Sévérac voit rapidement Monchi débarquer au PSG, afin d'occuper la place qu'Antero Henrique devait tout aussi rapidement céder. « La venue de Monchi au PSG ? Cela avance car déjà Rome s’est séparé de lui. Il était déjà possible qu’il vienne à Paris lorsqu’Unai Emery était là puisqu’ils s’étaient connus à Séville. Après, Antero Henrique a installé une garde rapprochée, mais après, tout le monde est virable. La saison prochaine se prépare maintenant, moi les changements je les ferai maintenant. Mais Monchi c’est une vraie piste », a confié le journaliste du Parisien en charge de suivre l'actualité du Paris SG. La tempête qui souffle au-dessus du PSG depuis l'élimination face à Manchester United n'a pas fini de faire des dégâts.