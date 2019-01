PSG : Henrique sanctionné, Paris travaille déjà avec Wenger

Dans : PSG, Ligue 1.

La tendance se confirme, l’échec pour Frenkie de Jong pourrait coûter cher à Antero Henrique.

Le futur transfert du milieu de l’Ajax Amsterdam au FC Barcelone a forcément agacé les propriétaires du Paris Saint-Germain, qui comptent bien le faire payer au directeur sportif. Il faut dire que le Portugais, conscient qu’il jouait son avenir avec le Néerlandais, avait déjà déçu dans les dossiers Lucas Paqueta et Adrien Rabiot. Selon ESPN, l’ancien dirigeant du FC Porto fera donc ses valises entre le mois de février et la fin de la saison. Reste à savoir qui sera son successeur.

Sans surprise, le nom d’Arsène Wenger est encore cité. Le Français, qui avait annoncé un retour imminent aux affaires, serait déjà en contact avec Paris. Et plus précisément avec l’entraîneur Thomas Tuchel, les deux hommes ayant notamment évoqué l’entente entre Neymar et Kylian Mbappé, ou le feuilleton Frenkie de Jong. Pour rappel, l’ex-coach d’Arsenal, proche du président Nasser Al-Khelaïfi, serait pressenti pour un poste de manager général.