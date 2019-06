PSG : Henrique part, Rabiot saute de joie et veut prolonger

Dans : PSG, Mercato.

Il faut avoir le cœur bien accroché quand on est supporter du Paris Saint-Germain, même quand la saison est terminée.

En quelques jours, c’est déjà parti dans tous les sens entre les déclarations fracassantes de Kylian Mbappé, l’accusation de viol puis la sérieuse blessure de Neymar ainsi que l’annonce du probable retour de Leonardo en lieu et place d’Antero Henrique. Et ce dernier rebondissement pourrait en créer un autre encore plus hallucinant. Selon Romain Molina, dans une information confirmée par la suite par Soccer Links, Adrien Rabiot est revenu vers le PSG à deux reprises ces dernières semaines pour demander une prolongation de son contrat. Dans un premier temps, le clan Rabiot s’est fait rejeter fermement par Antero Henrique.

Je ne voulais pas le croire au début, mais c'est bien vrai : Adrien Rabiot a fait passer le message que si le PSG souhaite finalement le prolonger, on pourrait toujours s'arranger... — Romain Molina (@Romain_Molina) 7 juin 2019

Mais le retour de Leonardo, qui apprécie le joueur et a tenté de le faire venir au Milan AC l’hiver dernier, pourrait tout changer. Le milieu de terrain pourrait faire table rase du passé pour repartir sur un nouveau contrat avec de nouveaux interlocuteurs, le dialogue avec Henrique ne passant plus depuis longtemps. Un retournement de situation totalement imprévisible, mais qui s’explique aussi par les négociations qui n’avancent pas beaucoup entre Véronique Rabiot et les clubs intéressés par sa venue comme Barcelone, Tottenham et Manchester United. Une approche qui pourrait en tout cas séduire Nasser Al-Khelaïfi, qui n’a jamais caché son désir de voir Adrien Rabiot rester sur le long terme à Paris. Cela pourrait