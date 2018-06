PSG : Henrique étranglé par l'UEFA dans cette opération à 100 ME

Dans : PSG, Mercato.

Contrait de vendre pour entre 40 et 60 ME de joueurs avant la fin du mois de juin, le PSG est encore loin d’avoir bouclé cette opération.

Alors qu’il a passé l’écueil du fair-play financier pour les saisons précédentes, le club de la capitale est suivi à la trace par l’UEFA, qui entend bien demander des comptes sur cette mission de juin dès la mi-juillet. De quoi mettre la pression sur certains dossiers, avec notamment la vente de Javier Pastore qui se finalise, et celle de Gonçalo Guedes. Valence est toujours le club le plus chaud pour recruter le Portugais qui se montre à son avantage à la Coupe du monde en ce moment.

Mais les discussions entre les deux clubs n’avancent guère, notamment en raison de la gourmandise d’Antero Henrique. Selon L’Equipe, le directeur sportif parisien ambitionne de vendre l’ancien joueur du Benfica pour 80 ME. Il aurait même confié en privé, selon le quotidien sportif, qu’il espérait atteindre les 100 ME pour le jeune joueur portugais. Même si Valence et le PSG ont de très bonnes relations, ce montant semble pour le moins éloigné des 40 ME que le club espagnol est prêt à mettre actuellement. Reste à savoir si Paris prendra le risque de dépasser la date du 30 juin pour mieux négocier la vente de Guedes, ou s’il se pliera aux exigences de l’UEFA et vendra son jeune attaquant, mais peut-être pas au prix voulu.