PSG : Hazard surclasse Neymar, une ex-cible de Paris est cash

Dans : PSG, Ligue 1.

Neymar a beau tenter de redorer son image cette saison, sa Coupe du monde 2018 reste difficile à effacer.

Beaucoup considèrent encore le Brésilien comme un expert en simulation, ou au mieux comme un dribbleur inefficace. C’est effectivement l’analyse d’Axel Witsel, bourreau de la Seleção avec la Belgique en quarts de finale (2-1) du Mondial russe. Résultat, lorsque le milieu du Borussia Dortmund compare Neymar à Eden Hazard, son capitaine en sélection, les commentaires ne sont pas très flatteurs pour la star du Paris Saint-Germain.

« Si tu dois comparer Eden Hazard à quelqu’un comme Neymar, je pense qu’Eden est beaucoup plus fort, a commenté Witsel pour la presse belge. Neymar aime dribbler, faire un peu du show alors qu’Eden ne fait pas de show. Il va droit au but, il va mettre un assist (passe décisive) ou marquer et c’est ça que j’aime chez lui. » Il faut dire que la dernière Coupe du monde lui donne raison. Et l’on imagine que les résultats du prochain Ballon d’Or confirmeront également l'avis du milieu convoité par le PSG cet été.