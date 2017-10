PSG : Habib Beye refuse de découper le vilain petit Kurzawa

Dans : PSG, Ligue 1.

Critiqué au Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa ne l’est pas moins en Equipe de France. Mais par défaut, l’ancien défenseur gauche de l’AS Monaco est titulaire, que ce soit en club ou en sélection. Interrogé au sujet de l’international français de 25 ans, Habib Beye avoue que le Parisien devrait montrer beaucoup plus de concentration défensivement et de justesse offensivement. Néanmoins, le consultant de Canal + veut croire au potentiel du joueur, qui faisait encore l’unanimité il y a un an et demi.

« Il est passé dans un club où les exigences sont beaucoup plus importantes. Il n’a pas régressé, c’est le niveau de son club qui s’est élevé. On en demande beaucoup à l’arrière gauche du PSG. Mais s’il est au PSG et si Unai Emery le met titulaire, c’est qu’il y a un certain potentiel chez ce joueur. C’est bien de sortir offensivement mais si vous centrez 20 fois et que sur vos 20 centres il ne se passe rien, c’est problématique. On le voit souvent avec un Dani Alves qui fait cinq centres, il y a quatre bons ballons. C’est ce qui fait la différence entre un très grand et un très bon. Je ne dis pas que Kurzawa n’est pas bon. Il a un potentiel offensif énorme, mais il doit progresser dans son placement et dans les transmissions finales » a lancé l’ancien latéral droit de l’OM sur la chaîne cryptée, qui connaît bien les spécificités du poste et la difficulté à trouver le juste équilibre entre l’apport offensif et la présence défensive. Vivement pour les Bleus et pour les supporters parisiens que Layvin Kurzawa le trouve…