PSG : Habib Beye craque pour le N'Golo Kanté de Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Recruté en provenance d’Everton pour 30 ME cet été, Idrissa Gueye ne déçoit pas depuis sa signature au Paris Saint-Germain.

Bien au contraire même, puisque l’international sénégalais s’est imposé comme un élément indispensable de l’équipe de Thomas Tuchel. Très actif dans la récupération, précis dans l’utilisation du ballon, l’ancien Lillois rayonne dans l’entrejeu du Paris Saint-Germain. Cela n’est pas une surprise pour Habib Beye, ancien international sénégalais qui connaît parfaitement celui qui se fait appeler « Gana » sur son maillot. Mais l’ancien capitaine de l’OM ne pensait sans doute pas que Gueye métamorphoserait à ce point l’équipe entière du Paris SG…

« Gueye, c’est un joueur qui change beaucoup de choses dans le jeu du PSG. C’est un joueur qui a des jambes, qui a une capacité de changer de rythme et qui a surtout la capacité à lire le jeu comme peu le faire un NGolo Kanté. On ne se rend pas compte du côté précieux de ces joueurs-là dans un effectif, ce que n’avait pas le PSG dans son milieu de terrain auparavant » a commenté le consultant de Canal Plus, ébloui par le début de saison tout simplement parfait d’Idrissa Gueye dans la capitale française. Pour rappel, le PSG n’a perdu aucun match cette saison avec l’ancien d’Everton sur le terrain au coup d’envoi. Les chiffres parlent d’eux-mêmes…