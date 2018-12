PSG : Guidé par son père, Mbappé annonce son choix de carrière

Dans : PSG, Ligue 1.

Après un incroyable début de carrière, le phénomène de précocité Kylian Mbappé est loin d’être rassasié.

L’attaquant du Paris Saint-Germain vise toujours plus haut, comme lorsque nos confrères du Parisien lui demandent ce qu’il souhaite pour ses 20 ans. « Une bonne santé et encore plein de trophées ! », a répondu le champion du monde sans la moindre hésitation. Il faut dire que l’international français a déjà pensé à son avenir et même à son après-carrière. En effet, Mbappé ne s’imagine pas quitter le monde du football.

« J’espère que je serai entraîneur, a confié l’ancien Monégasque au quotidien régional. Mon père (Wilfrid) et mon oncle (Pierre) m’ont montré la voie à suivre (ndlr : Wilfrid a entraîné les catégories de jeune à Bondy et Pierre a coaché Levallois et Ivry en CFA) et ce métier m’a toujours fasciné. Je suis un amoureux du terrain et j’aimerais ne jamais le quitter. » D’ici là, le prodige parisien a quelques années devant lui pour profiter de sa première carrière et entrer encore un peu plus dans l’histoire de son sport.