PSG : Gueye out 12 jours, c'est plus grave pour Kimpembe

Samedi après-midi, le Paris Saint-Germain a vécu une première mi-temps particulièrement chaotique à Montpellier avec notamment les sorties sur blessure d’Idrissa Gueye et de Presnel Kimpembe.

Ce lundi soir, le club de la capitale a donné des nouvelles de ses deux blessés. Comme prévu, le Sénégalais ne souffre de rien de bien méchant puisque ce dernier est victime d’une « petite lésion aux ischios-jambiers ». La durée de son indisponibilité ne devrait pas être supérieure à 12 jours.

En revanche, le bobo de Presnel Kimpembe est plus grave. En effet, le défenseur central souffre également d’une lésion musculaire aux ischios-jambiers, mais celle-ci est plus importante puisque Presnel Kimpembe ne rejouera plus en 2019. Par ailleurs, il est indiqué que Marco Verratti a repris l’entraînement complet avec le groupe ce lundi. L'international italien devrait donc être apte pour la réception de Galatasaray ce mercredi en Ligue des Champions. Tout comme Edinson Cavani, lequel doit reprendre l’entraînement collectif mardi.