PSG : Gueye c'est l'atout XXL du Paris SG annonce Tuchel

Dans : PSG, Ligue 1.

Pendant plus d'un an Thomas Tuchel a attendu la signature d'un numéro 6 pour venir renforcer son effectif, cette quête étant même sujet à polémique avec Antero Henrique, lorsque ce dernier était encore le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Mais Leonardo a pris les commandes du marché des transferts du PSG, et Idrissa Gueye, déjà convoité au mercato d'hiver, a cette fois signé avec le club de la capitale. Arrivé cette semaine à l'entraînement, l'ancien joueur d'Everton est le renfort idéal comme l'a confié ce samedi Thomas Tuchel.

« L’intégration d’Idrissa Gueye est facile car il parle français et anglais. Il peut parler avec tout le monde. C’est un gars poli et humble. On peut voir qu’il doit s’adapter à notre style pendant l’entraînement. C’est nécéssaire de lui donner du temps pour s’adapter. C’est bien qu’il soit avec nous. C’est un peu tôt pour lui, mais la situation des blessés lui donne la possibilité de faire le déplacement avec nous. Pour moi c’est un joueur qui peut jouer en 6, en double 6, ou comme un numéro 8. Il ferme des espaces et aide les autres, c’est son profil. Ce sont des choses que nous attendons de lui », a confié le technicien allemand du Paris Saint-Germain, farouche supporter de l'international sénégalais.