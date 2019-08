PSG : Guerre totale entre Neymar et Paris, ils y croient !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Cette semaine, la pression semblait baisser légèrement autour du dossier Neymar, la star brésilienne du Paris Saint-Germain jouant le jeu du marketing en Chine, alors qu'il n'aura pas disputé une seule seconde d'un match durant cette tournée de préparation. Mais, il aura fallu un seul geste de Neymar pour que tout s'enflamme d'un seul coup. Et ce geste c'est évidemment le comportement du joueur brésilien lorsque vendredi soir Leonardo est venu sur le terrain de Shenzhen pour saluer les footballeurs parisiens. En décidant de zapper ostensiblement son compatriote, Neymar Jr a remis de l'huile sur le feu et ce samedi matin, Sport ne fait pas dans la dentelle en faisant la Une sur le cas Neymar avec un titre choc : « C’est la guerre ».

Pour le quotidien sportif catalan, Neymar veut impérativement repartir cet été au FC Barcelone et il ne se cache plus. « La tension entre les deux parties est maximale et le joueur n'a pas rencontré le directeur sportif du club, Leonardo, car sa position est claire et reste ferme: il veut quitter Paris cet été et n'a pas grand-chose à lui dire (...) Leonardo est convaincu qu'il est impossible d'obtenir un accord avantageux pour le PSG lors de ce mercato et il recherchait un accord minimum avec Neymar, lui permettant de continuer une saison à Paris en le laissant partir l'été prochain s'il le souhaitait. Neymar ne veut plus attendre, la communication entre les deux parties est donc dans l'impasse (...) Le clan Neymar est très optimistes quant au fait que tout peut se concrétiser. Tout dépend, enfin, que les deux clubs puissent s'asseoir à une table pour parler », explique Lluis Miguelsanz, qui précise que la situation de Philippe Coutinho au FC Barcelone pour aider à trouver un accord, le Brésilien étant lui aussi sur le départ.