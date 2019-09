PSG : Guendouzi a plaqué Paris, l’explication tombe

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Sélectionné par Didier Deschamps en Equipe de France pour combler les forfaits de Paul Pogba et de Ngolo Kanté, Mattéo Guendouzi peut laisser quelques regrets à son club formateur du Paris Saint-Germain. Et pour cause, l’ancien Lorientais fait désormais le bonheur d’Arsenal, où il est un titulaire en puissance aux yeux d’Unai Emery en ce début de saison. Mais pourquoi donc, ce « Titi » a souhaité faire si rapidement ses valises du PSG ? Interrogé par RMC, l’agent du Français s’est expliqué et a livré les vraies raisons de son départ précipité.

« Quand Mattéo a quitté la préformation du PSG, c’était pour essayer d’avoir du temps de jeu le plus rapidement possible. Après il y a des particularités par rapport à son profil de jeu, il était relativement frêle à l’époque, et Paris s’appuie plus sur des profils athlétiques, notamment Boubakary Soumaré maintenant à Lille, qui était en concurrence avec Mattéo. Donc on a eu un choix à faire relativement tôt, et la situation contractuelle nous a permis de quitter le club à ce moment-là, car Matteo n’avait pas eu de proposition de contrat aspirant avant le 30 avril, dès la fin de l’année de son contrat. Donc on a pu partir à Lorient. L’idée c’était de rejoindre un club plus modeste pour lui permettre de jouer le plus rapidement possible » a commenté le représentant d’un Mattéo Guendouzi désormais en passe de devenir international français et titulaire dans l’un des plus grands clubs de Premier League. Paris peut avoir des regrets…