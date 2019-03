PSG : Guardiola à Paris, Eto’o raconte sa discussion avec Al-Khelaïfi

Dans : PSG, Ligue 1.

En course pour un deuxième sacre consécutif en Premier League, Pep Guardiola pourrait bientôt quitter Manchester City.

L’information peut paraître étonnante et pourtant, le journaliste Luigi Guelpa, qui avait révélé la signature de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin, affirme que le manager mancunien possède un accord verbal avec la Vieille Dame. La rumeur ravira sûrement les supporters bianconeri, mais certainement pas Samuel Eto’o. De son côté, l’ancien joueur de Guardiola à Barcelone verrait plutôt le technicien au Paris Saint-Germain, comme il l’a suggéré à Nasser Al-Khelaïfi.

« Cette équipe sera entraînée par Guardiola, a prédit l’attaquant de Qatar Sports Club, interrogé par Foot Mercato. C'est l’entraîneur qui interprète le mieux le football moderne. Partout où il est passé, on a vu qu’il impose sa vision du football. Il n’y a pas très longtemps, je discutais avec le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi et je lui disais : "Guardiola il est trop fort". Et pour nous qui aimons le PSG, le rêve serait de le voir un jour entraîner Paris. » Pour le moment, la direction francilienne fait confiance à Thomas Tuchel qui a reçu une offre de prolongation.