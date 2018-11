PSG : Gros problème pour Neymar avec la justice, Paris sort du silence

Dans : PSG, Ligue 1.

Neymar fait de nouveau parler de lui en Espagne, mais ce n’est pas une énième rumeur de transfert au sujet d’un retour de l’autre côté des Pyrénées.

L’affaire porte sur son transfert de Santos à Barcelone en 2013, qui a fait l’objet d’une plainte déposée par une société (DIS) possédant une partie des droits du joueur et s’estimant flouée de 25 ME entre le montant du transfert annoncé, et celui réellement déboursé. Les accusés sont principalement le FC Barcelone, Santos, et la société qui représente Neymar, ainsi que ses parents, son père comme sa mère, qui risquent des amendes vertigineuses ainsi que des peines de prison. Le footballeur encourt une peine allant de quatre à six ans de prison ferme si la malversation était avérée, ce que laisse entrevoir clairement l’enquête, puisque des discussions à ce sujet avaient eu lieu depuis 2011 entre les dirigeants catalans et les représentants de Neymar. En attendant la décision d’un tribunal pénal espagnol, le Brésilien peut au moins compter sur le soutien du Paris Saint-Germain, bien évidemment pas directement concerné par cette affaire, mais qui tient à soutenir sa superstar.

« Nous n’interférons pas sur une procédure en cours dans un autre pays. Mais comme nous l’avons toujours fait et nous le ferons toujours, nous manifestons un soutien total à Neymar, qui affiche un comportement exemplaire au PSG », a fait savoir le Paris SG dans les colonnes de L’Equipe. Un soutien protocolaire donc, et qui passe d’autant mieux que les chances de voir Neymar écoper d’autres choses que d’une amende financière, sont très peu probables. Néanmoins, la sanction économique pourrait ne pas être secondaire, car le parquet a requis une pénalité de 22 ME à l’encontre de l’ensemble du clan Neymar dans cette affaire.