PSG : Gros coup dur, Fred a trouvé son club, et ce n’est pas Paris

Pisté par le Paris Saint-Germain, Fred ne devrait pas être le prochain milieu de terrain défensif du club de la capitale.

Très apprécié par Antero Henrique, le Brésilien prépare actuellement la Coupe du monde, mais pourrait faire une petite escapade à Manchester pour y signer son futur contrat. Le très fiable Gianluca Di Marzio annonce en effet qu’un accord a été trouvé entre Manchester United et le Shakhtar Donetsk pour la vente de Fred à hauteur de 50 ME. C’est un montant légèrement inférieur à la clause libératoire du joueur, mais cela reste une très belle somme pour un élément en provenance du multiple champion d’Ukraine.

A noter que, selon le journaliste spécialisé italien, le PSG n’a pas fait d’offres pour s’offrir Fred, mais que Manchester City a en revanche tenté sa chance. Une preuve, une nouvelle fois, que José Mourinho possède des fonds quasiment illimités pour recruter en vue d’améliorer son équipe. Surtout que Manchester United n’a pas non plus abandonné totalement la piste menant à Sergej Milinkovic-Savic, autre milieu de terrain défensif suivi par plusieurs clubs européens et notamment le PSG, même si sa mise à prix est à hauteur de 100 ME.