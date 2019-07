PSG : Griezmann pour remplacer Neymar, c'est jouable au mercato

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Officiellement sur le départ de l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann est annoncé tout proche du FC Barcelone.

Mais pour le moment rien n’est fait. Car dans le même temps, un joueur qui fait beaucoup plus l’unanimité dans le vestiaire catalan est courtisé, pour le moment de loin. Il s’agit de Neymar, dont le retour serait très coûteux, et empêcherait certainement de boucler l’opération pour le champion du monde français. Et si le PSG en profitait pour récupérer l’ancien de l’Atlético Madrid pour 120 ME, soit le montant de sa clause libératoire. Fred Hermel vote pour, et estime surtout que le Paris Saint-Germain a ses chances dans cette opération.

« Griezmann a toujours été en contact avec le PSG. Si ça lui plairait ? Oui, je pense que ça ne lui dérangerait pas du tout. N’oubliez pas que six mois avant de signer à l’Atlético, lors du marché d’hiver, il était à deux doigts de signer au PSG, il y a toujours eu des contacts entre l’entourage de Griezmann et le PSG. (…) En plus, ce qui me met la puce à l’oreille, c’est que je pense qu’il y a peu de joueurs aussi patriotes et aussi expressifs sur leur amour de la France qu’Antoine Griezmann. Je pense simplement que Griezmann aime beaucoup la France, et à un moment dans ta vie, tu as envie de jouer dans ton pays. Donc ça ne m’étonnerait pas que Griezmann, si on lui propose le PSG, ne refuse pas », a livré le journaliste de RMC spécialisé sur le football espagnol, qui sait toutefois que les planètes doivent s’aligner pour rendre ce transfert possible. D’autant plus que le natif de Mâcon n’a jamais caché qu’il était un fan de l’OL dans sa jeunesse, et qu’il a toujours été admiratif de la ferveur à l’OM…