PSG : Griezmann, Benzema… Il situe Mbappé un cran au-dessus

Dans : PSG, Ligue 1.

Malgré les exploits de Kylian Mbappé avec l’AS Monaco, peu d'observateurs s’attendaient à des débuts aussi réussis au Paris Saint-Germain.

Aux côtés de Neymar et Edinson Cavani, l’attaquant tricolore s’est imposé en tant que titulaire indiscutable. Impressionnant, l’ancien Monégasque a même créé une étonnante complicité avec ses coéquipiers, et surtout avec le Brésilien. Cela se ressent dans ses statistiques puisque Mbappé, en plus de ses 8 buts inscrits, a délivré 7 passes décisives en Ligue 1 cette saison. Pour Ali Bernarbia, c’est suffisant pour placer le Parisien tout en haut de la hiérarchie des attaquants français.

« Mbappé est le meilleur attaquant français du moment. Si on regarde n’importe quel attaquant français s’approcher d’une défense, celui qui fait le plus mal c’est Mbappé, a commenté le consultant de RMC. Arriver comme ça au PSG, tout le monde ne réussit pas. Il a changé de système, il est arrivé dans cet effectif, on dit souvent que ce n’est pas évident au PSG. »

L’adaptation express de Mbappé

« Mais en plus avec cet effectif pléthorique, il enchaîne les statistiques puisqu’il marque énormément et les passes décisives, c’est loin d’être évident, a souligné l’ancien Parisien. On en oublie même qu’il a joué à Monaco il n’y a pas si longtemps. On dirait qu’il joue au PSG depuis un certain temps. » Rappelons que Mbappé a fini 7e du Ballon d’Or 2017, soit le meilleur classement côté français.