PSG : Griezmann balaye la rumeur Neymar

Dans : PSG.

L'échange avec Neymar pour signer au PSG, ça ne tente clairement pas Antoine Griezmann.

En grande difficulté au FC Barcelone, Antoine Griezmann ne s’attendait pas à souffrir autant. Certes, le club catalan a un style de jeu complètement différent de celui où il s’éclatait à l’Atlético Madrid, mais le Français passe ses matchs à attendre des ballons qui ne viennent que rarement, surtout pour une équipe comme le Barça qui aime le faire tourner. Une situation qui se traduit en ce moment par une période de disette offensive, et un statut de titulaire de plus en plus contesté. Tout cela a un moment où le géant espagnol est en train de laisser filer la tête de la Liga au Real Madrid, qui semble bien plus en forme que pendant l’hiver. Une situation qui pèse sur le champion du monde français, très travailleur pendant le confinement, qui lui a permis de perdre 4 kilos.

Son ambition est désormais de finir fort la saison, et de ne surtout pas lâcher si jamais l’amélioration espérée devait encore se faire sentir. Si le FC Barcelone continue de lui faire confiance avec les déclarations de son entraineur et de ses dirigeants, le club catalan sera-t-il tenté par un échange pour faire revenir Neymar ? La presse locale le pense clairement, histoire de limiter le fiasco Griezmann, et de satisfaire Lionel Messi avec la signature du numéro 10 du PSG. Toutefois, comme le révèle L’Equipe, les choses sont très claires en ce qui concerne l’attaquant tricolore du Barça, impossible d’envisager un départ et encore moins un échange avec Neymar pour rejoindre le PSG. Cela est bien plus lié à son envie de briller avec le maillot blaugrana qu’a son goût prononcé pour l’OM, lui qui a récemment offert le maillot du club provençal à son fils et l’a partagé sur les réseaux sociaux. Mais l’un dans l’autre, le problème semble en tout cas réglé au sujet de cet échange pour le clan Griezmann.