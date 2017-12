PSG : Grave erreur en vue au mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

La signature de Lassana Diarra au Paris Saint-Germain va combler un manque dans l'effectif d'Unai Emery, mais la venue de l'ancien joueur de l'OM ne comble pas de bonheur tout le monde. Parmi ceux qui ne sont pas emballés par ce recrutement du milieu de terrain français, Grégory Schneider, journaliste à Libération et consultant pour Europe 1, notamment.

Evoquant cet accord qui se précise entre Lassana Diarra et le PSG, Grégory Schneider vide son sac, et il est bien rempli. « Depuis 2007 et sa première sélection, il y a un décalage entre le joueur qu’il est vraiment, et sa carrière indigne pour un footballeur d’un tel niveau. Il n’aurait jamais dû sortir des six ou sept meilleurs clubs européens. Il n’avait rien à faire à Makhachkala, au Lokomotiv Moscou et il a quand même été condamné par la FIFA à dédommager le club russe, des torts lui ont donc été attribués. Il y a un forfait extrêmement mystérieux avec la France avant l’Euro 2016 (...) Avant ça il y avait déjà eu un forfait assez mystérieux avant 2010 où il part coucher à l’arrière de la voiture à Tignes. Il y a eu entourloupes sur entourloupes pour citer un confrère marseillais. Avec lui, c’est compliqué à chaque fois. Cela peut arriver, une, deux, allez trois fois. Mais sur toute une carrière, sans lui faire de procès d’intention, il est forcément responsable », a lancé, sur Europe 1, Grégory Schneider, clairement pas convaincu que Lassana Diarra pourra rectifier le tir en rejoignant le Paris Saint-Germain.