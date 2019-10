PSG : Grand fan de Marquinhos, Zidane s’est fait griller au Real

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Il faut croire que le Real Madrid, et beaucoup d’autres formations en Europe, apprécient énormément les talents du Paris Saint-Germain.

Même s’il ne s’est pas démené en fin de mercato estival, le club madrilène a envisagé de recruter Neymar. En attendant un véritable assaut l’été prochain pour la priorité absolue Kylian Mbappé. Mais si l’on en croit la presse espagnole, un troisième Parisien plaît beaucoup aux Merengue. Et plus particulièrement à Zinédine Zidane. Selon les informations de Don Balon, l’entraîneur français serait très intéressé par Marquinhos. En effet, le technicien aurait été aperçu au centre d’entraînement avec un DVD des performances du Brésilien.

Son objectif serait d’attirer un défenseur central de haut niveau pour l’associer à Raphaël Varane et Sergio Ramos au sein d’une défense à cinq. Une information assez étonnante dans la mesure où Zidane n’a jamais semblé fan du 5-3-2. Quoi qu’il en soit, l’ancien international français ferait mieux d’oublier cette piste. Car d’un côté, la source espagnole indique que le président Florentino Pérez refuse de dépasser les 50 M€ pour l’achat d’un défenseur, alors que Marquinhos en vaut beaucoup plus. Et de l’autre, le PSG et le joueur lui-même ne verront pas ce transfert d’un bon œil puisque les deux parties négocient actuellement une prolongation de contrat.