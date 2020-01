PSG : Grâce au Qatar, Paris vaut 1 milliard !

Dans : PSG.

Depuis qu'il a été racheté par le Qatar, le Paris Saint-Germain a vu sa valeur exploser, et même dépasser le millard de dollars selon la presse économique. Une hausse colossale que seul un club de NBA a réussi à dépasser.

Neymar, Kylian Mbappé et Stephen Curry sont des stars mondiales du sport, mais ils ont aussi le point commun d’évoluer pour des clubs dont la valeur financière a littéralement explosé ces dernières années. Le magazine Forbes précise en effet que les Golden State Warriors, club de NBA où évolue Stephen Curry, valent désormais 3,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 1001% en dix ans. Derrière la formation de basket, on trouve le Paris Saint-Germain, qui a passé la barre du milliard de dollars, et dont la valeur a augmenté de 992% en 10 ans, en même en 8 ans et demi, puisque c’est en mai 2011 que Qatar Sports Investments a racheté le PSG pour moins de 50ME.

Le PSG bientôt à l'équilibre sans le Qatar

Mais si l’état gazier a évidemment boosté la situation financière du club de la capitale, il semble que si les règles du fair-play financier ont d’abord pénalisé le Paris SG, tout cela ne sera bientôt qu’un mauvais souvenir pour Nasser Al-Khelaifi. « La puissance financière du Qatar a permis d’amorcer la pompe. Aujourd’hui, on se rend compte que très progressivement mais très prochainement, le PSG ne sera plus dépendant de ses sponsors qatariens. Grâce aux revenus issus de ses activités sportives et extrasportives, ainsi que par sa valorisation, il deviendra une vraie marque internationale. A terme, Paris peut être valorisé à hauteur de ses concurrents européens, voire au-delà, s’il arrive par exemple à obtenir la propriété du Parc des Princes. Ou encore à conquérir un titre européen », explique , dans le Parisien, Christophe Lepetit, économiste au Centre de droit et d’économie du sport de Limoges.