PSG : Grâce à Paris, Di Maria savoure son palmarès au Real

Dans : PSG.

Même si les Parisiens ne l’évoquent plus aussi ouvertement, leur objectif numéro 1 reste un sacre en Ligue des Champions. Ce que l’Argentin Angel Di Maria comprend très bien.

Marqué par ses nombreux échecs ces dernières années, le Paris Saint-Germain se montre prudent. Cette saison, il n’est plus question de crier haut et fort que club francilien souhaite remporter la Ligue des Champions. Mais personne n’est dupe, on sait que cette compétition est la priorité absolue des Parisiens. La preuve avec leurs grandes performances sur la scène européenne, appuyées par le discours d’Angel Di Maria sur les ambitions de son équipe.

« Tout gagner. Depuis le jour où je suis arrivé, j'ai réalisé que Paris veut tout gagner. Du premier match au dernier, le club veut gagner chaque compétition. Toujours jouer les premiers rôles dans toutes les compétitions, a confié l’ailier parisien au site de l’UEFA. Ce club a de grandes ambitions. Alors pour y figurer, il faut aussi avoir cette même ambition. J'ai toujours gagné des titres depuis que je suis arrivé. J'ai eu la chance de jouer dans chaque compétition et je pense que j'ai tout gagné ici à l'exception de la Ligue des Champions. J'espère la remporter avant de partir. » D’autant que l’Argentin sait le bonheur que ce sacre procure, lui qui a remporte la Décima du Real Madrid en 2014.

Di Maria veut revivre ça

« Gagner la Ligue des Champions est quelque chose d'unique, c'est différent de tous les autres grands trophées, a-t-il décrit. Je n'ai pas eu la chance de gagner la Coupe du Monde et je pense que la Ligue des Champions est très spéciale. C'est une compétition qui est très difficile à gagner. J'ai joué pour de grands clubs et j'ai réalisé, de saison en saison, que c'était vraiment difficile. Avoir remporté la Décima, qui était si importante pour Madrid à l'époque, était quelque chose de très particulier pour moi et pour tout le monde. » Un premier trophée européen avec Paris serait peut-être encore plus beau.