PSG : Gianluigi Buffon au PSG, une annonce officielle imminente !

Nasser Al-Khelaifi et Thomas Tuchel ont beau avoir tenté de dribbler le sujet, la venue de Gianluigi Buffon au Paris Saint-Germain semble désormais de plus en plus probable. Ce lundi midi, Gianluca Di Marzio confirme que le clan Buffon négocie en ce moment même les derniers détails du contrat qui liera le légendaire gardien de but italien avec le PSG jusqu'en 2020. Le Paris SG et Gianluigi Buffon ont trouvé un terrain d'entente, et l'officialisation de la signature du désormais ancien portier de la Juventus devrait même intervenir d'ici 48 heures affirme le journaliste italien, dont les informations sont relativement sérieuses.

Gianluca Di Marzio explique que Gianluigi Buffon a longtemps réfléchi à la suite à donner à sa carrière, et que finalement son désir de continuer encore quelques saisons au plus haut niveau a fini par faire pencher la balance du côté du Paris Saint-Germain. Ces derniers jours, on évoquait la possibilité d'un salaire annuel de 7ME net pour le légendaire gardien de but italien de 40 ans. De quoi forcément ajouter un argument en plus pour le PSG dans ce dossier. Pour Alphonse Aréola, cette annonce à venir de la signature de Gianluigi Buffon marque probablement la fin de sa carrière au PSG, le portier français ayant déjà prévenu qu'il ne voulait plus cirer le banc.