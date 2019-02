PSG : Gianluigi Buffon agacé par ce Paris qu'il n'aime pas

Dans : PSG, Ligue 1.

Titulaire ce samedi contre Strasbourg, et auteur d'une parade exceptionnelle sur une frappe de François Kamano, Gianluigi Buffon est apparu très agacé au moment d'évoquer cette rencontre pourtant remportée par le Paris Saint-Germain. Et de fait, le légendaire gardien de but italien a vidé son sac à quelques jours du déplacement du PSG à Manchester United, car selon lui le PSG doit se remettre dans le bon sens sous peine de vivre une nouvelle grosse désillusion en Ligue des champions.

Et Gianluigi Buffon de dire sa façon de penser sans détour. « Je n’ai pas aimé le match, parce que nous devons améliorer notre mentalité et notre attitude, l’esprit de sacrifice pour l’équipe. Face à Manchester United, mardi soir, c'est un match très important qui nous attend et nous devrons faire un grand match. Je crois qu’il est nécessaire de s’améliorer parce que nous allons jouer contre une équipe qui nous imposera un défi plus costaud, qui aura une attitude différente », a prévenu l'expérimenté portier italien du Paris Saint-Germain, lequel sera titulaire dans les buts du PSG à Old Trafford. Le message est envoyé directement à ses coéquipiers parisiens...