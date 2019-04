PSG : Garder Tuchel des années, le rêve de ce cadre parisien

Dans : PSG, Ligue 1.

Thomas Tuchel l’a confié avant le match face à Toulouse en conférence de presse, sa prolongation de contrat ne fait guère de doute, mais le Paris Saint-Germain ne souhaite pour le moment pas faire d’annonce officielle.

Une gestion du timing qui n’empêche pas le message d’être passé : l’entraineur allemand sera encore en place la saison prochaine malgré l’échec en Ligue des Champions. Voire même les années suivantes... Une très bonne chose selon Marquinhos, cadre défensif baladé entre l’axe et le poste de sentinelle, mais pour qui son coach fait un très bon travail et mérite de continuer à la tête du PSG.

« C’est bien. Il a fait des bonnes choses. Tout le monde est content du travail qu’il fait. Je dis ça au nom de l’équipe. C’est un coach très intelligent, il met une bonne ambiance dans le vestiaire. On fait de bonnes choses cette année avec lui. J’espère qu’il va bénéficier de continuité pour mettre sa philosophie en place pendant des années. On veut faire de belles choses avec lui », a livré l’international brésilien dans les colonnes du Parisien. Un discours encourageant pour la suite, et qui démontre que Thomas Tuchel fait aussi bien l’unanimité auprès de son vestiaire que de ses dirigeants.