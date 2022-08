PSG : Galtier veut trois recrues, des précisions tombent

Dans : PSG.

Présent jeudi en conférence de presse, Christophe Galtier a dévoilé qu’il attendait encore trois recrues au PSG après la signature de Renato Sanches.

Le Paris Saint-Germain est loin d’être inactif depuis le début du mercato avec les arrivées de Vitinha, d’Hugo Ekitike, de Renato Sanches et de Nordi Mukiele. A priori, le club de la capitale ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin. Et pour cause, Christophe Galtier a dévoilé en conférence de presse avant le déplacement du PSG à Clermont que le club francilien était encore à la recherche de trois joueurs d’ici au 31 août. « Vous m’avez demandé combien, je vous réponds trois joueurs, après, je connais la difficulté du mercato. Je veux un certain nombre de joueurs dans mon effectif et des joueurs qui sont proches en termes de niveau pour avoir une saine concurrence » a dévoilé Christophe Galtier sans sourciller alors que son effectif est déjà très riche.

Un défenseur, un milieu et un attaquant au PSG ?

Sur son compte Twitter, le journaliste Fabrizio Romano a dévoilé les postes ciblés par le Paris Saint-Germain. Ce n’est pas une grande surprise, le club de la capitale est à la recherche d’un défenseur central, la piste Milan Skriniar n’ayant toujours pas abouti. A ce poste, le PSG est toujours intéressé par le Slovène de l’Inter Milan, même si son transfert paraît bien compromis. Wesley Fofana (Leicester) tente aussi le PSG mais à priori, l’international espoirs français se dirige plutôt vers Chelsea. Outre un renfort en défense centrale, le Paris Saint-Germain vise un milieu défensif de plus, une information qui avait déjà filtré plus tôt dans la semaine. Il se murmure que Luis Campos négocie pour un ancien joueur de Ligue 1 évoluant maintenant à l’étranger, mais son identité n’a pas filtré. Enfin, et c’est peut-être le plus surprenant, le PSG aimerait recruter un attaquant de plus. Cela peut surprendre dans la mesure où le club parisien compte déjà Messi, Neymar, Mbappé, Icardi, Ekitike ou encore Kalimuendo et Sarabia dans ce secteur de jeu. Mais parmi ces joueurs, certains ne seront peut-être plus au Paris SG le 31 août prochain, raison pour laquelle Christophe Galtier a demandé un renfort offensif.