PSG : Galtier défend Neymar, les Parisiens applaudissent

Le geste de Neymar à l’encontre d’un supporter rennais, après la défaite du Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France samedi dernier, a fait couler beaucoup d’encre.

Il faut dire que la star du club de la capitale n’a pas du tout montré le bel exemple en donnant une tapette au visage d'un supporter chambreur en marge de la remise des médailles. Une altercation qui pourrait coûter cher, puisque le Ney risque plusieurs matchs de suspension. Quoi qu’il en soit, et malgré toutes les critiques émises autour du Brésilien pour ce mauvais geste, Christophe Galtier, lui, a tenu à apporter son soutien à Neymar.

« Quand vous avez perdu, et que vous avez dans le protocole l'obligation de monter les marches, vous le faites alors que vous n'avez pas envie de le faire. Mais vous le faites, respecter le protocole c'est aussi respecter les vainqueurs. Et dans ce sens là, Paris a été exemplaire. Ensuite, vous passez au milieu des gens et vous avez quelqu'un qui vient, vous interpelle de manière agressive, ou se moque de vous. Il n'y a que quand on n'a pas été un sportif de haut niveau qu'on ne peut pas comprendre qu'une personne puisse avoir une réaction. J'espère que la commission de discipline sera très clémente. Evidemment qu'il aurait dû se contrôler, mais à ce moment là de la situation quand vous avez perdu, que vous avez honte, que vous êtes frustré, une petite étincelle fait tout exploser. Il a repoussé ce supporter, sans lui faire mal je crois, sans l'agresser physiquement comme j'ai pu le lire, et j'ose espérer que la commission sera très clémente. Car c'est le protocole qui impose aux joueurs de passer au milieu du public, ce n'est pas un joueur qui est sorti du terrain pour se battre avec un supporter. Il faudra tenir compte de beaucoup d'éléments », a lancé, en conférence de presse, l’entraîneur du LOSC, qui ne veut pas entendre des comparaisons avec les gestes de Patrice Evra et Eric Cantona. Une sortie médiatique saluée par les supporters du PSG, qui auraient surtout aimé que leur direction fasse ce genre de déclarations pour défendre leur joueur.