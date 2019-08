PSG : Gagner la Ligue des Champions sans Neymar, il en rêve

Dans : PSG, Ligue 1.

Entendre que le Paris Saint-Germain se prépare à disputer la saison en déroulant à nouveau le tapis rouge à Neymar parce que personne n’a eu les moyens de l’acheter énerve Willy Sagnol.

L’ancien international français trouve encore une fois le PSG et son directeur sportif trop mou face au problème Neymar. Persuadé que le club de la capitale aurait à gagner à se concentrer sur le terrain, le consultant de RMC aimerait que la relève se prépare à prendre réellement la suite, et estime que le champion de France a déjà les moyens de faire une belle saison sans Neymar.

« Qu’est-ce que j’en ai marre de ce feuilleton. Tous les jours, on dit il part, il reste, il va là, il ne va pas là etc… Au début, les dirigeants n’en veulent plus, mauvais état d’esprit et maintenant on rappelle qu’il a un contrat et qu’avec lui c’est génial… Stop, stop, stop ! On m’a expliqué qu’avec le retour de Leonardo que maintenant ça suffit, que le plus important c’est le PSG et rien d’autre ! Mais tous les jours, on parle de Neymar. J’ai envie de parler du PSG, je n’ai pas envie de parler de Neymar, j’ai envie de parler du PSG parce qu’aujourd’hui, le PSG est le club qui peut nous permettre de ramener une coupe d’Europe. J’ai envie de parler de ceux qui sont-là, ceux qui ont envie d’être-là. J’ai envie de parler de Cavani, de Mbappé, de Marquinhos. Si le PSG qui veut être un grand club n’est pas capable de gérer le cas de son plus grand joueur, c’est que ce n’est pas un grand club », a pesté Willy Sagnol, qui ne comprend pas que Leonardo ou Nasser Al-Khelaïfi ne haussent pas le ton pour clore le dossier Neymar une fois pour toutes.