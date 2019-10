Dans : PSG, Ligue 1.

Thomas Tuchel a annoncé vendredi le forfait de Kylian Mbappé pour le match entre le Paris Saint-Germain et Angers au Parc des Princes, mais l'entraîneur allemand du PSG n'a pas souhaité s'exprimer concernant la présence de son Champion du monde dans le groupe retenu par Didier Deschamps pour les deux matches à venir de l'équipe de France. Pas encore totalement remis de sa récente blessure, Kylian Mbappé a besoin d'encore un peu de temps pour revenir à 100%, Thomas Tuchel balayant l'idée d'une rechute de l'attaquant français. Evoquant sur RMC le cas Mbappé, Jean-Michel Larqué estime que l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain a raison de donner du temps à son joueur et qu'il ne faut surtout pas écouter ceux qui poussent Kylian Mbappé à revenir trop tôt.

« Mais foutez-lui la paix au gamin, foutez lui la paix ! La preuve qu'il faut le préserver, c’est qu’il rentre dans le match contre Bordeaux, et à la fin il a une petite gêne, qui est confirmée avant le match contre Galatasaray. Cela veut dire que ce garçon, aujourd’hui, n’est pas en état de jouer, c’est aussi simple que ça. On ne sait pas s’il sera dans le groupe, s’il jouera 30 minutes, 45 minutes, mais foutez lui la paix ! », a lancé un Jean-Michel Larqué très agacé et qui ne comprend pas pourquoi il faudrait prendre des risques fous avec la santé de Kylian Mbappé.