PSG : « Formé au club et formidable », Sévérac désigne la révélation

Dans : PSG, Ligue 1.

Toujours invincible en Coupe de la Ligue, le Paris Saint-Germain s'est employé pour atteindre les quarts de finale mardi.

Avec une équipe composée de nombreux titulaires, les Parisiens ont dû attendre la 81e minute et le but de Moussa Diaby pour s’imposer à Orléans (1-2). On peut parler d’un coaching gagnant pour Thomas Tuchel, qui avait lancé son ailier quatre minutes plus tôt. Et qui n’hésite pas à lui offrir du temps de jeu depuis le début de la saison. Il faut dire que le titi parisien répond présent à chaque apparition. Suffisant pour taper dans l’oeil de Dominique Sévérac qui l’a élu révélation francilienne à la mi-saison.

« Même un soir où il n’est pas bien, le PSG continue à pouvoir se sortir du guêpier grâce à Cavani et Moussa Diaby, a souligné le journaliste du Parisien. Ces deux jolis buts n’occultent pas la mauvaise performance du PSG mais on retiendra deux choses : Moussa Diaby est la révélation de cette première partie de saison, on ne l’attendait pas, il a 19 ans, il est formé au club et il est formidable. Le deuxième enseignement est que le PSG, même dans la difficulté, répond à ses objectifs. Même quand il n’est pas forcément très bien, le PSG renverse la situation, c’est un joli conte de Noël. » Après les fêtes de fin d’année, on peut s’attendre à revoir le jeune Diaby.