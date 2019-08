PSG : Flop en Italie, il fait rêver Paris au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Plus les jours passent, plus un départ de Neymar vers le FC Barcelone semble improbable. Mais ces derniers jours, le Real Madrid s’est invité dans ce dossier, ce qui rend l’avenir du Brésilien difficilement lisible. Du côté de Paris, on reste très ferme avec une farouche intention de ne pas brader l’ailier gauche de 27 ans. Néanmoins, on se prépare à toutes les éventualités puisque selon les informations obtenues par le Corriere dello Sport, le directeur sportif Leonardo aurait ciblé son éventuel remplaçant en Série A.

Et il ne s’agirait pas de Paulo Dybala, lequel pourrait plutôt rejoindre l’Inter Milan, mais Lucas Paqueta. Evoquée au début de l’été, cette piste aurait été relancée par Leonardo, lequel apprécie tout particulièrement cet ailier du Milan AC, estimé à environ 35 ME sur le marché des transferts. Auteur de seulement un petit but et de deux passes décisives en 13 matchs de Série A l‘an passé, l’espoir brésilien dispose néanmoins d’un potentiel qui n’a pas échappé à Leonardo. Reste à voir si de son côté, le club lombard est disposé à le laisser partir. Ce n’est absolument pas la tendance sur ce mercato estival, tout du moins pour l’instant.