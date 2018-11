PSG : Fichage ethnique, Beye demande de prendre ça au sérieux

Dans : PSG, Ligue 1.

Interrogé à son tour sur le fichage ethnique ayant eu cours dans la cellule de recrutement du Paris Saint-Germain, Habib Beye a joué le lanceur d'alerte.

Cette polémique tirée des dernières révélations des Football Leaks continue d'avoir des répercussions au sein du club francilien. Jusqu'à la saison dernière, certains membres de la cellule de recrutement du club de la capitale, Marc Westerloppe en tête, ont utilisé des procédés illégaux pour classer les joueurs de province ciblés selon leurs origines. Si Paris a ouvert une enquête interne pour clarifier cette situation inconfortable, nombreux sont ceux qui demandent des comptes au PSG sur ces pratiques. Habib Beye en fait partie.

« Ce fichage ethnique est proprement scandaleux, comme il a été présenté... Ensuite, moi qui ait la chance de suivre mon fils, et de voir toutes les catégories de jeunes à travers toutes les équipes en Yvelines par exemple, je ne vois pas cette discrimination sur les terrains. Mon fils joue avec des joueurs d'origines africaines, des Asiatiques, des Français, avec tout le monde... À partir de là, je me dis que si ça existe, en tout cas, pour moi, ce n'est pas présent partout. Et si vous voyez les équipes de jeunes du PSG, je ne vois pas non plus cette discrimination-là. Après, ce qui est problématique, c'est quand on parle de ces discriminations, il faut dire que c'est, malgré tout, un acte déguisé de racisme. Catégoriser les gens par rapport à leurs origines, c'est impossible, surtout dans la vie dans laquelle on est, avec tout ce contexte social. C'est dommage. Malheureusement, on a eu le problème des quotas, on a maintenant ce problème de fichage ethnique, et on a l'impression qu'on va en parler pendant une semaine, ça va faire beaucoup de bruit, et puis ça va retomber, et on en reparlera à nouveau après... On ne donne pas assez d'importance à ces actes-là... », a balancé, sur le plateau du CFC‏, le consultant, qui estime donc que la FFF doit prendre ce souci à bras-le-corps pour l'enrayer à tout jamais, sous peine d'avoir d'autres mauvaises surprises dans les années à venir...