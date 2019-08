PSG : Fiasco total de la réunion Paris-Barça pour Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Les premiers échos issus de la réunion de ce mardi dans un palace parisien entre des représentants du FC Barcelone et Leonardo concernant le transfert éventuel de Neymar sont unanimes, les positions des deux clubs sont très éloignées et un accord n'est pas imminent. Du côté du Paris Saint-Germain, on veut bien étudier la présence d'un ou deux joueurs dans le deal, mais le PSG exige toujours du cash, tandis que pour le Barça, tout doit se faire dans un échange avec la possibilité éventuelle d'une option d'achat. Autrement dit, personne ne veut lâcher, le club catalan soupçonnant quand même l'intransigeance du Paris SG d'être télécommandée depuis les bureaux du Real Madrid, où une offre pourrait se préparer en douce. D'autre part, on a appris que contrairement aux informations de la presse brésilienne, l'agent de Philippe Coutinho n'était pas à Paris ce mardi.

De son côté, Neymar passe du bon temps au Portugal si l'on en croit sa communication via les réseaux sociaux, va donc reprendre l'entraînement mercredi au Camp des Loges, son transfert n'étant pas acquis du tout. On ne sait pas si cette réunion, qui s'est terminée sur un constat d'échec, va reprendre dans les jours qui viennent, mais il paraît tout de même probable que le FC Barcelone va tenter un nouvel assaut. Son intérêt pour faire revenir Neymar lors de ce mercato étant désormais officiel, le PSG doit clairement s'attendre à encore quelques réunions.