PSG : Fenerbahçe rêve de ce Parisien à 15ME

Il y a quelques jours, L’Equipe affirmait que le Paris Saint-Germain avait fixé le prix de Kevin Trapp à environ 15ME au mercato.

Mais pour l’heure, les offres ne pleuvent pas pour l’international allemand. Néanmoins, un club semble s’intéresser à celui qui a été convoqué par Joachim Low pour défendre les couleurs de la Mannschaft à la Coupe du monde : Fenerbahçe. Le club turc, qui recherche un gardien en vue de la saison prochaine, aurait jeté son dévolu sur le Parisien selon le média Fanatik.

A en croire cette source, Kevin Trapp serait clairement la « priorité » absolue des dirigeants de Fenerbahçe au poste de gardien de but. Reste à voir si le club turc est en mesure de lâcher 15ME sur un seul joueur au mercato. Une somme importante qui pourrait tout de même compromettre un transfert de celui qui a toujours la cote en Allemagne et pour qui un départ du PSG semble inévitable cet été avec la probable arrivée de Gianluigi Buffon. A moins qu’à la surprise générale, Alphonse Areola ne quitte le PSG et que Kevin Trapp accepte de continuer dans un rôle de doublure…