PSG : Fellaini gratuit au PSG, faut pas rêver

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Libre de tout contrat puisqu'il n'a pas prolongé avec Manchester United, Marouane Fellaini semble être présent sur la liste d'emplettes de nombreux clubs à quelques jours de l'ouverture du mercato d'été. Et même s'il sera bien évidemment présent en Russie avec l'équipe de Belgique, le milieu offensif va devoir suivre de près le travail de ses agents. Ces derniers jours, outre l'intérêt du Arsenal d'Unai Emery, on a beaucoup parlé de la possible venue du joueur le plus chevelu de Premier League au Paris Saint-Germain.

Même si Thomas Tuchel est nettement moins fan de Marouane Fellaini qu'Antero Henrique, comme l'a expliqué Paris-United, le PSG a demandé des renseignements aux proches du joueur belge. Et à priori, la réponse a été rapide et cash, l'ancien mancunien réclame 5ME par saison et une « grosse prime à la signature ». Autrement dit, Fellaini ne viendra pas pour rien, et le Diable Rouge a bien compris que son statut de joueur libre peut parfaitement coller aux exigences du Paris Saint-Germain si le club de la capitale est pris par la patrouille du fair-play financier. L'UEFA devant trancher cette semaine, on saura vite si cette piste peut durer.