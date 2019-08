PSG : Faute de Pogba, le Real Madrid prêt à s'offrir Neymar ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

C'est dans 24 heures que le mercato estival fermera ses portes en Premier League et du côté de Manchester United on ne sait pas réellement ce qu'il adviendra de Paul Pogba, lequel est totalement silencieux concernant son avenir. C'est clair, le champion du monde français a demandé à Mino Raiola de trouver une solution pour un transfert vers le Real Madrid, où Zinedine Zidane lui tend les bras. Mais pour l'instant, les choses semblent à l'arrêt, ce qui est évidemment un souci majeur, l'opération devant se régler dans l'urgence d'un deadline day. Et c'est dans ce climat qu'ESPN affirme ce mercredi après-midi que le Real Madrid a déjà un plan B XXL.

En effet, faute d'obtenir la signature de Paul Pogba, Florentino Perez et Zinedine Zidane auraient le désir de s'offrir....Neymar. « Le Real Madrid concentrera son attention sur la signature de Neymar s’il ne parvient pas à compléter le transfert du milieu de terrain de Manchester United d’ici la fin de la fenêtre des transferts en Premier League, a déclaré une source à ESPN FC. Une autre source a ajouté que le Paris Saint-Germain serait ouvert à une approche du Real Madrid et est même disposé à vendre Neymar à n’importe quel club (...) L'excellente relation entre Florentino Perez et Nasser Al-Khelaifi pourraient faciliter les choses », précise ESPN sur son site internet.