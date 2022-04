PSG : Faites l'amour pas la guerre, Neymar veut la paix !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sifflé par les supporters du PSG lors du match contre Bordeaux le 13 mars dernier, Neymar a riposté avec un doublé contre Lorient, dimanche soir.

Dans l’œil du cyclone après l’élimination du Paris Saint-Germain dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Neymar n’a pas arrangé son cas avec un match catastrophique à Monaco juste avant la trêve internationale. En Principauté, l’international brésilien était apparu fatigué et totalement hors de forme, ce qui avait obligé son entraîneur Mauricio Pochettino à le remplacer en cours de match. Dimanche soir au Parc des Princes contre le FC Lorient (5-1), Neymar semblait plus en forme. Le Brésilien, décisif avec sa sélection pendant la trêve, a inscrit un doublé contre les Merlus sur deux passes décisives de Kylian Mbappé. L’occasion de calmer les critiques autour de son cas personnel et de compatir avec les supporters du PSG au sujet de leur frustration consécutive à l’élimination précoce en Ligue des Champions.

Neymar tente un rapprochement avec les supporters du PSG

« On est content de cette victoire et du match qu'on a fait, mais le plus important c'est que l'équipe marque de bons points. Le championnat est très difficile et il faut continuer à gagner » a lancé Neymar au micro de Prime Video après la victoire du PSG avant de poursuivre. « Nous n'aimons pas perdre. C'est très difficile, avec ce qu'il s'est passé à Madrid, mais on doit continuer à aller de l'avant. Ça nous fait très mal, c'est douloureux de perdre, ça fait mal parce qu'on espérait aller en finale de Ligue des champions. Je sais que c'est compliqué pour les supporters d'accepter cette défaite. Mais ça l'est encore plus pour nous » a lancé Neymar, conscient de la colère des supporters du PSG et qui comprend cette frustration. Mais qui espère que les jours à venir seront meilleurs… en attendant de savoir s’il sera toujours un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine, à l’heure où le club parisien a pour la première fois ouvert la porte à un départ de Neymar.

Dimanche, Téléfoot a en effet révélé que du côté de Doha on ne refusait plus d'envisager un transfert de Neymar, même si cette vente se heurte à un constat brutal, le salaire de la star brésilienne (4 millions d'euros par mois) est un vrai obstacle pour les rares clubs susceptibles d'essayer de convaincre le joueur du PSG de venir la saison prochaine. Pour l'instant, on est bien loin de cela, et Neymar est bien parti pour rester à Paris, même si avec ce Paris SG là, il ne faut jamais jurer de rien au moment du mercato.